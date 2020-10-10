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Грайсс перешел в «Детройт». Вратарь заработает 7,2 миллиона за два года

18:38
Томас Грайсс. Фото USA Today Sports
Томас Грайсс. Фото USA Today Sports
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Голкипер Томас Грайсс стал игроком «Детройта», сообщает пресс-служба «Ред Уингз». Контракт 34-летнего немца с новой командой рассчитан на два года.

Средняя зарплата вратаря составит 3,6 миллиона долларов за год (общая сумма — 7,2 миллиона).

В прошлом сезоне Грайсс провел 31 матч за «Айлендерс», одержал 16 побед при 91,3 процента отраженных бросков. Плей-офф — 4 игры, 2 победы при 92,9 проценте отраженных бросков.

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