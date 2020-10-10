Грайсс перешел в «Детройт». Вратарь заработает 7,2 миллиона за два года

Голкипер Томас Грайсс стал игроком «Детройта», сообщает пресс-служба «Ред Уингз». Контракт 34-летнего немца с новой командой рассчитан на два года.

Средняя зарплата вратаря составит 3,6 миллиона долларов за год (общая сумма — 7,2 миллиона).

В прошлом сезоне Грайсс провел 31 матч за «Айлендерс», одержал 16 побед при 91,3 процента отраженных бросков. Плей-офф — 4 игры, 2 победы при 92,9 проценте отраженных бросков.

UPDATE: The Detroit #RedWings today agreed to terms with goaltender Thomas Greiss on a two-year contract. #LGRW pic.twitter.com/rD9g8N27Lu — Detroit Red Wings (@DetroitRedWings) October 10, 2020