Гранлунд отказался от участия в рестарте сезона НХЛ

НХЛ предоставила игрокам право игрокам отказаться от выступлений после рестарта сезона. Им воспользовался нападающий «Эдмонтона» Маркус Гранлунд, который подписал контракт с «Салаватом Юлаевым», сообщает «Горобзор». Соглашение рассчитано на два года, суммарно он получит 140 миллионов рублей.

В регулярном чемпионате НХЛ 27-летний Гранлунд провел 34 матча за Эдмонтон", набрав 4 (3+1) очка при показателе полезности «-1» и 14 минутах штрафного времени.

Ранее отказались: Свен Берчи («Ванкувер»), Трэвис Хамоник («Калгари»), Майк Грин («Эдмонтон»), Роман Полак («Даллас»), Карл Алзнер «(Монреаль») и Стивен Кэмпфер («Бостон»).