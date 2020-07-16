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Гранлунд отказался от участия в рестарте сезона НХЛ

11:48
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НХЛ предоставила игрокам право игрокам отказаться от выступлений после рестарта сезона. Им воспользовался нападающий «Эдмонтона» Маркус Гранлунд, который подписал контракт с «Салаватом Юлаевым», сообщает «Горобзор». Соглашение рассчитано на два года, суммарно он получит 140 миллионов рублей.

В регулярном чемпионате НХЛ 27-летний Гранлунд провел 34 матча за Эдмонтон", набрав 4 (3+1) очка при показателе полезности «-1» и 14 минутах штрафного времени.

Ранее отказались: Свен Берчи («Ванкувер»), Трэвис Хамоник («Калгари»), Майк Грин («Эдмонтон»), Роман Полак («Даллас»), Карл Алзнер «(Монреаль») и Стивен Кэмпфер («Бостон»).

Дополнительная информация:

https://gorobzor.ru/novosti-sporta/hokkey/44841-granlund-napisal-otkaz-ot-uchastiya-v-vozobnovlennom-sezone-nhl

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