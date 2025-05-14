Гранлунд оформил первый хет-трик в плей-офф НХЛ

Нападающий «Далласа» Микаэль Гранлунд оформил хет-трик в четвертом матче второго раунда плей-офф НХЛ против «Виннипега».

Для 33-летнего финна это первый хет-трик в матчах Кубка Стэнли. Ранее он забрасывал три шайбы в одном матче только в регулярном чемпионате — дважды в 2017 году.

Гранлунд с 2013 года играет в НХЛ. Ранее он выступал за «Миннесоту», «Нэшвилл», «Питтсбург» и «Сан-Хосе». На его счету 610 (179+431) очков в 902 матчах.