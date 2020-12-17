Грабитель дома отца Гретцки оказался другом семьи

Одним из грабителей дома отца легендарного хоккеиста НХЛ Уэйна Гретцки оказался друг семьи, информирует CTV News. Это 58-летний Кен Хедалл из Оуквилля.

Кроме того, в мошенничестве на сумму более 5 тысяч долларов и злоупотреблении доверием предъявлены сотруднице полиции Онтарио Джун Добсон из Броквилля.

Имя третьего преступника остается неизвестным.

Ранее сообщалось, что полиция Брентфорда арестовала двух человек, подозреваемых в ограблении дома отца Уэйна Гретцки Уолтера. Им предъявлены обвинения в краже на сумму более 500 тысяч долларов.

Грабители украли коллекционные вещи легендарного хоккеиста: клюшки, краги, свитера, награды.

Гретцки выступал в НХЛ с 1978 по 1999 год, выиграл четыре Кубка Стэнли и является лучшим бомбардиром (2857 очков), снайпером (894 гола) и ассистентом (1963 передачи) в истории лиги.