«Готов ехать в АХЛ». Сорокин рассказал, как отнесется к возможной отправке в фарм «Айлендерс»

Голкипер Илья Сорокин в интервью «СЭ» прокомментировал свой переход из ЦСКА в «Айлендерс». Он отметил, что готов при необходимости отправиться в АХЛ.

— Сейчас ситуация в «Айлендерс» простая. Есть Варламов и Грайсс, но последний становится свободным агентом. Вам гарантировали, что его не будут продлевать?

— Нет, конечно. Это меня не беспокоит. Оставят Грайсса, буду бороться за место в составе с ним и Семеном. Меня даже не беспокоит то, что у Варламова длинный и дорогой контракт. Я искренне надеюсь, что в Северной Америке смотрят не на сумму, а на то, как ты действуешь на площадке.

— Полгода назад вы говорили, что морально готовы поехать в АХЛ. Ничего не изменилось?

— Нет, ничего не изменилось. Если в клубе посчитают нужным отправить меня в «Бриджпорт», то я приму это решение. А дальше уж все будет зависеть от меня. (Алексей Шевченко)

Полностью интервью Ильи Сорокина — здесь.