Гоше о драфте в «Анахайм»: «Это безумие, отличные переговоры»

Форвард Нэйтон Гоше поделился впечатлениями от драфта НХЛ-2022.

«Это безумие. Многие здесь поддерживали меня, около 60 человек. Было слышно, как они кричали. Это отличная организация, отличные переговоры. Это потрясающе», — сказал Гоше в интервью пресс-службе НХЛ.

18-летний канадец был выбран «Анахаймом» 22-м пиком первого драфта НХЛ. Форвард выступает за «Квебек Ремпартс» в Главной юниорской хоккейной лиге Квебека.

В минувшем сезоне на счету Гоше 66 матчей за «Квебек Ремпартс», в которых он набрал 57 (31+26) очков.