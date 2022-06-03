Городской совет Темпе проголосовал за начало переговоров по строительству нового стадиона «Аризоны»

Жители Темпе на городском совете проголосовали за начало переговоров о строительстве новой арены для «Аризоны».

«Мы очень рады, что городской совет Темпе проголосовал за продолжение переговоров о развитии Tempe Entertainment Distract. Услышав все факты, они признали невероятную возможность, которую представляет этот проект — не только для «Койотс», но и для города в целом. Мы с нетерпением ждем следующих шагов, чтобы превратить это захватывающее видение в реальность», — говорится на сайте клуба.

«Аризона» в последние годы выступала на Хила Ривер-арене, которая вмещает 18 300 зрителей, однако 30 июня соглашение об аренде стадиона заканчивается. Ближайшие три сезона «Койотс» будут проводить домашние матчи на арене Университета штата Аризона вместимостью 4700 человек.