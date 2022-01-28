Гонка бомбардиров НХЛ: Макдэвид догнал Овечкина

Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, забивший гол в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нэшвилла» (3:2 Б), сравнялся с российским капитаном «Вашингтона» Александром Овечкиным в списке лучших бомбардиров сезона.

В прошедшей встрече Макдэвид также реализовал буллит.

25-летний канадец провел 38 матчей и теперь имеет 58 (21+37) очков. У 36-летнего россинина 44 матча и 58 (29+29) очков.

Овечкин занимает третье место в гонке бомбардиров и опережает идущего на четвертой строчке Макдэвида по количеству голов.

Отметим, что в гонке снайперов Овечкин также занимает третье место.

Топ-5 бомбардиров НХЛ:

1. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 59 очков (29+30).

2. Джонатан Юбердо («Флорида») — 59 (16+43).

3. Александр Овечкин («Вашингтон») — 58 (29+29).

4. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 58 (21+37).