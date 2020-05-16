Гончар рассказал о дружбе с Малкиным

Помощник тренера «Питтсбурга» Сергей Гончар рассказал, что больше всех в команде общается с российским нападающим Евгением Малкиным. Сезон в НХЛ приостановлен из-за коронавируса.

— С Женей мы дружим с тех пор, как играли вместе, — приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Гончара. — Так что с ним и сейчас общаемся больше. У него все хорошо, жив-здоров. А так в эти дни в основном общаюсь с тренерами.