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Гончар рассказал о дружбе с Малкиным

06:47
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Помощник тренера «Питтсбурга» Сергей Гончар рассказал, что больше всех в команде общается с российским нападающим Евгением Малкиным. Сезон в НХЛ приостановлен из-за коронавируса.

— С Женей мы дружим с тех пор, как играли вместе, — приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Гончара. — Так что с ним и сейчас общаемся больше. У него все хорошо, жив-здоров. А так в эти дни в основном общаюсь с тренерами.

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/ru/news/gonchar-optimistic-on-penguins-chances-after-the-pause/c-316933716

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