24 июня, 09:30

Гончар и Могильный стали кандидатами на включение в Зал хоккейной славы НХЛ

Алина Савинова

Комитет по отбору в Зал хоккейной славы НХЛ в ближайшее время планирует провести встречу, на которой определит, кто из бывших игроков в ноябре войдет в число новых почетных членов Зала хоккейной славы.

Согласно информации, представленной на сайте НХЛ, в списке кандидатов числятся двое россиян: Сергей Гончар и Александр Могильный. Также среди претендентов Здено Хара, Райан Гецлаф, Данкан Кит, Кэри Прайс, Туукка Раск, Джейсон Спецца, Джо Торнтон, Дженнифер Боттерилл, Род Бриндамор, Венсан Дамфусс, Меган Дагган, Патрик Элиаш, Тео Флери, Кертис Джозеф, Патрик Марло, Райан Миллер, Берни Николс, Пекка Ринне, Кит Ткачук, Джастин Уильямс и Хенрик Зеттерберг.

Отмечается, что в Зал хоккейной славы НХЛ войдут четыре мужчины и две женщины.

Гончар является обладателем Кубка Стэнли в составе «Питтсбурга» в сезоне-2008/09 качестве игрока и в сезоне-2016/17 в качестве тренера защитников. В НХЛ он также играл за «Вашингтон», «Бостон», «Оттаву», «Даллас» и «Монреаль».

Могильный в 2000 году выиграл Кубок Стэнли вместе с «Нью-Джерси». В разные годы своей игровой карьеры россиянин также выступал за «Баффало», «Ванкувер» и «Торонто».

