Голышев рассказал о возвращении в «Автомобилист»

Российский нападающий Анатолий Голышев рассказал в интервью «СЭ» о возвращении в «Автомобилист». Ранее форвард расторг контракт с «Айлендерс».

— Вы подписали контракт с «Автомобилистом»?

— Да. Но первым делом, когда все решилось с моим будущим, позвонил Максиму Рябкову, рассказал о ситуации. Затем уже мой агент договаривался о деталях. Думаю, что технически поставлю подпись в контракте дома. Сейчас мне главное вернуться домой, снова выйти под 15-м номером на площадку и помочь «Автомобилисту». В Екатеринбург я прилетаю в понедельник вечером, во вторник уже буду на арене и пойду в зал, хотя у команды, вероятно, будут выходные. Мне надо набрать форму как можно скорей.

— С Америкой тема закрыта?

— Маловероятно, что я еще поеду в Северную Америку. Какие-то шансы есть, но теперь все мысли у меня о КХЛ. Мы договорились с двумя командами в НХЛ, что вернемся к вопросу о возможном сотрудничестве следующим летом. Но теперь-то я понимаю, что слова тут ничего не значат. Убедился, как тут умеют отлично заливать в уши.

— Вы же перевезли в Америку всю семью, собаку. Теперь надо собирать вещи.

— Собаку у меня хватило ума не перевозить. Дети же обрадовались, что едут обратно домой к дедушке и бабушке, к няне, к друзьям. К снегу, в конце концов, в Нью-Йорке его нет. У меня сын занимается хоккеем, но сюда мы привезли его баул впустую. Сначала искали секцию, где можно заниматься. Вроде бы договорились, но тренер заболел. Очень за него переживаю, ведь он тоже много пропустил.

Жена расстроилась немного. Только-только решила бытовые проблемы, нашла занятие по душе, а уже снова уезжать. Но ничего не поделаешь, такова жизнь хоккеиста. Ближайшие три дня буду заниматься бытовыми делами. Надо что-то решать с машиной, с домом. Вещей стало еще больше, так как некоторые пришлось покупать тут. Но дети все время спрашивают, сколько еще ночей осталось до возвращения. И я рад, что снова буду заниматься любимым делом и получать от этого удовольствие.

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