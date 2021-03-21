Голышев рассказал, что давно давно собирался уехать в НХЛ

Нападающий Анатолий Голышев, который подписал контракт с «Айлендерс», заявил, что давно вынашивал идею отъезда в Северную Америку.

«Идея выступать в НХЛ зародилась у меня уже очень давно, еще когда представители «Айлендерс» беседовали со мной до драфта, — рассказал Голышев официальному сайт НХЛ. — А после драфта мы общались каждый год и были на связи. У меня долго не получалось уехать, и наконец-то в этом сезоне это стало возможным. К тому же в «Автомобилисте» пошли мне навстречу и сдержали свое слово. Я за это клубу очень сильно благодарен, и мы остаемся в хороших отношениях.

Дело в том, что два года назад я подписал контракт с «Автомобилистом» на четыре сезона. Но была опция в схеме «2+2», что я могу уехать в НХЛ, когда отработаю половину договора. И вот теперь я решил ей воспользоваться. Понимаю, что ехать в НХЛ через еще два года будет уже поздно. И долго сидеть на одном месте — это тоже нехорошо.

Конечно, я в «Автомобилисте» всегда выкладывался полностью и на 100 процентов. Но хочется чего-то нового, я ищу иное развитие. Советовался со многими хоккейными людьми, и все хором говорили ехать в НХЛ, несмотря ни на что. Надо доказывать там, добиваться места в составе, зарабатывать доверие партнеров, тренеров, руководства и болельщиков. Я с большим оптимизмом смотрю в будущее, полон сил и энергии. Дождаться не могу, когда уже приеду в «Айлендерс», всех увижу, со всеми познакомлюсь и выйду на лед вместе с командой».

В пятницу, 19 марта, стало известно, что 26-летний форвард подписал однолетний двусторонний контракт новичка с ньюйоркцами до конца этого сезона.