Голышев подписал контракт с «Айлендерс»

Как ранее сообщал «СЭ», российский нападающий Анатолий Голышев подписал однолетний контракт с «Айлендерс», сообщается на официальном сайте клуба. Соглашение с 26-летним хоккеистом рассчитано до конца сезона 2020/21.

В этом сезоне Голышев провел в КХЛ 56 матчей за «Автомобилист», в которых набрал 27 (12+15) очков. Его показатель полезности составил «плюс 2».

Права на Голышева в КХЛ сохраняются за «Автомобилистом», в котором он выступал восемь лет. Всего за команду нападающий сыграл 401 матч, набрав 220 (109+111) очков.