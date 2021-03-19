Хоккей
НХЛ
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Таблицы / Плей-офф
Календарь / результаты
Статистика
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Голышев подписал контракт с «Айлендерс»

22:16
Анатолий Голышев. Фото photo.khl.ru, photo.khl.ru
Анатолий Голышев. Фото photo.khl.ru, photo.khl.ru
Теги:

Как ранее сообщал «СЭ», российский нападающий Анатолий Голышев подписал однолетний контракт с «Айлендерс», сообщается на официальном сайте клуба. Соглашение с 26-летним хоккеистом рассчитано до конца сезона 2020/21.

В этом сезоне Голышев провел в КХЛ 56 матчей за «Автомобилист», в которых набрал 27 (12+15) очков. Его показатель полезности составил «плюс 2».

Права на Голышева в КХЛ сохраняются за «Автомобилистом», в котором он выступал восемь лет. Всего за команду нападающий сыграл 401 матч, набрав 220 (109+111) очков.

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд




Загрузка...