Голышев подписал контракт с «Айлендерс»
22:16
Как ранее сообщал «СЭ», российский нападающий Анатолий Голышев подписал однолетний контракт с «Айлендерс», сообщается на официальном сайте клуба. Соглашение с 26-летним хоккеистом рассчитано до конца сезона 2020/21.
В этом сезоне Голышев провел в КХЛ 56 матчей за «Автомобилист», в которых набрал 27 (12+15) очков. Его показатель полезности составил «плюс 2».
Права на Голышева в КХЛ сохраняются за «Автомобилистом», в котором он выступал восемь лет. Всего за команду нападающий сыграл 401 матч, набрав 220 (109+111) очков.
#Isles Transaction: The New York Islanders announced today that Anatolii Golyshev has agreed to terms on a one-year, two-way deal for the 2020-21 season. https://t.co/dql2KHhExP— New York Islanders (@NYIslanders) March 19, 2021
4
Зачет
vs
2
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю
Загрузка...