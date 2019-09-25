Голы Волкова и Сергачева не спасли «Тампу» от поражения

«Флорида» переиграла «Тампа-Бэй» в контрольном матче (6:3). Двумя голевыми передачами в составе победителей отметился Евгений Дадонов. У «Лайтнинг» голы на свой счет записали Александр Волков и Михаил Сергачев.

Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский сыграл 31 минуту и отразил 12 из 14 бросков по своим воротам. Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 18 из 24 бросков.

НХЛ

Контрольный матч

«Флорида» — «Тампа-Бэй» — 6:3 (1:1, 4:2, 1:0)

Голы: Волков — 2 (Чирелли, Киллорн), 15:53 — 0:1. Ватрано — 1 (мен., Боргстрем, Экблад), 19:04 — 1:1. Барков — 1 (Юбердо, Дадонов), 22:12 — 2:1. Чирелли — 1 (Шаттенкирк, Волков), 23:54 — 2:2. Барков — 2, 24:55 — 3:2. Юбердо — 2 (Барков, Дадонов), 25:14 — 4:2. Тонинато — 1 (Хант, Экблад), 34:11 — 5:2. Сергачев — 1 (бол., Верхэге, Палат), 36:35 — 5:3. Мальгин — 1 (Трочек, Хоффман), 43:53 — 6:3.

Вратари: Бобровский (Дридгер, 31:08, 43:50 — 43:53) — Василевский.

Штраф: 13 — 5.

Броски: 24 (4+11+9) — 22 (5+12+5).

Наши: Дадонов (13.48/0/+2) — Волков (12.15/1/+2), Кучеров (20.21/0/-3), Сергачев (17.23/2/-4).

25 сентября. Майами. BB&T Center.