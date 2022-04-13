Голкипера «Айлендерс» Сорокина признали первой звездой матча против «Питтсбурга»

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Айлендерс» — «Питтсбург» (5:4 Б).

Первой звездой встречи стал российский вратарь «островитян» Илья Сорокин. Он отыграл всю встречу и отразил 43 броска.

Второй звездой признан нападающий Джош Бэйли, который в составе победителей оформил дубль. Замкнул тройку форвард «Пингвинз» Джейк Генцел, набравший 3 (2+1) очка.