Голкипер «Вегаса» с игроками «Далласа» встал на колено. И высказался об акции
14:30
Вратарь «Вегаса» Робин Ленер встал на колено вместе с несколькими другими хоккеистами перед вчерашним матчем НХЛ с «Далласом» в знак протеста против расизма, а также социальной и расовой несправедливости. Игра группового раунда лучших команд Западной конференции прошла в Эдмонтоне.
— В конце концов, дело не в политике, а в человеческих правах, — объяснил свой поступок Ленер.
«Вегас» обыграл «Даллас» со счетом 5:3.
«At the end of the day, this is not politics. It's human rights.» — @RobinLehner pic.twitter.com/TXhh0Viinp— NHLPA (@NHLPA) August 4, 2020
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