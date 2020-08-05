Голкипер «Вегаса» с игроками «Далласа» встал на колено. И высказался об акции

Вратарь «Вегаса» Робин Ленер встал на колено вместе с несколькими другими хоккеистами перед вчерашним матчем НХЛ с «Далласом» в знак протеста против расизма, а также социальной и расовой несправедливости. Игра группового раунда лучших команд Западной конференции прошла в Эдмонтоне.

— В конце концов, дело не в политике, а в человеческих правах, — объяснил свой поступок Ленер.

«Вегас» обыграл «Даллас» со счетом 5:3.