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Голкипер «Вегаса» с игроками «Далласа» встал на колено. И высказался об акции

14:30
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Вратарь «Вегаса» Робин Ленер встал на колено вместе с несколькими другими хоккеистами перед вчерашним матчем НХЛ с «Далласом» в знак протеста против расизма, а также социальной и расовой несправедливости. Игра группового раунда лучших команд Западной конференции прошла в Эдмонтоне.

— В конце концов, дело не в политике, а в человеческих правах, — объяснил свой поступок Ленер.

«Вегас» обыграл «Даллас» со счетом 5:3.

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