Голкипер «Вашингтона» Томпсон не доиграл третий матч с «Монреалем» из-за травмы

Вратарь «Вашингтона» Логан Томпсон досрочно завершил третий матч первого раунда плей-офф НХЛ с «Монреалем» (3:6).

28-летний канадец покинул лед после столкновения с защитником «Кэпиталз» Диланом Строумом. Он сыграл 53 минуты 23 секунды и отразил 30 из 35 бросков по своим воротам.

Четвертый матч состоится в понедельник, 28 апреля. Начало игры — 01:30 по московскому времени.