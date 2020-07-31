Голкипер «Вашингтона» Самсонов получил травму во время паузы в сезоне
20:53
Генеральный менеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан рассказал о состоянии здоровья вратаря Ильи Самсонова, передает журналистка Саманта Пелл в Twitter.
Маклеллан сообщил, что голкипер получил травму в России во время паузы, связанной с коронавирусом. Функционер выразил надежду, что Самосонов будет полностью готов к тренировочному лагерю в ноябре.
Ранее появилось сообщение, что россиянин не сыграет в плей-офф из-за повреждения. Уточнялось, что у голкипера защемление нерва в спине.
Caps GM Brian MacLellan said goaltender Ilya Samsonov had an off-ice injury back home in Russia during the pause and he didn't pass his physical upon return. Should be good to go for the start of next season.— Samantha Pell (@SamanthaJPell) July 31, 2020
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