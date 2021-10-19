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Голкипер «Вашингтона» Самсонов дебютирует в сезоне в матче против «Колорадо»

18:15
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Российский голкипер «Вашингтона» Илья Самсонов попал в заявку на матч регулярного чемпионата НХЛ против «Колорадо», сообщает журналист Саманта Пелл в Twitter.

Ожидается, что 24-летний россиянин появится на льду с первых минут.

В 19 матчах минувшего сезона (18 в старте) Самсонов одержал 13 побед при коэффициенте надежности 2,69 и проценте отраженных бросков 90,2. Россиянин оформил два шат-аута.

Матч «Вашингтон» — «Колорадо» состоится 20 октября. Начало встречи — в 2.00 (мск).

Дополнительная информация:

https://twitter.com/SamanthaJPell/status/1450472974784634895

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Александр Кравченко все материалы автора
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