Голкипер «Вашингтона» Самсонов дебютирует в сезоне в матче против «Колорадо»

Российский голкипер «Вашингтона» Илья Самсонов попал в заявку на матч регулярного чемпионата НХЛ против «Колорадо», сообщает журналист Саманта Пелл в Twitter.

Ожидается, что 24-летний россиянин появится на льду с первых минут.

В 19 матчах минувшего сезона (18 в старте) Самсонов одержал 13 побед при коэффициенте надежности 2,69 и проценте отраженных бросков 90,2. Россиянин оформил два шат-аута.

Матч «Вашингтон» — «Колорадо» состоится 20 октября. Начало встречи — в 2.00 (мск).