Голкипер «Вашингтона» Самсонов дебютирует в сезоне в матче против «Колорадо»
18:15
Российский голкипер «Вашингтона» Илья Самсонов попал в заявку на матч регулярного чемпионата НХЛ против «Колорадо», сообщает журналист Саманта Пелл в Twitter.
Ожидается, что 24-летний россиянин появится на льду с первых минут.
В 19 матчах минувшего сезона (18 в старте) Самсонов одержал 13 побед при коэффициенте надежности 2,69 и проценте отраженных бросков 90,2. Россиянин оформил два шат-аута.
Матч «Вашингтон» — «Колорадо» состоится 20 октября. Начало встречи — в 2.00 (мск).
Дополнительная информация:
https://twitter.com/SamanthaJPell/status/1450472974784634895
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