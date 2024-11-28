Голкипер «Вашингтона» Лингрен в матче с «Тампой» забросил шайбу в свои ворота

«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграл «Тампу» (5:4).

В третьем периоде при счете 3:3 голкипер «Кэпиталз» Чарли Лингрен выкатился вперед и хотел отправить шайбу за ворота, но попал в створ и забил гол. Шайбу записали на счет Брэйдена Пойнта.

В текущем сезоне Лингрен провел 11 матчей в НХЛ, отразив 89,7 процента бросков при коэффициенте надежности 2.76.