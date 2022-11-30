Голкипер «Торонто» Самсонов вернется в состав в матче с «Сан-Хосе»

Голкипер «Торонто» Илья Самсонов выйдет в основном составе на матч регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе», сообщает журналист Люк Фокс.

Россиянин не играл с 5 ноября, когда получил травму в матче с «Бостоном».

В нынешнем сезоне у Самсонова шесть побед в восьми матчах сезона при 92,1 проценте отраженных бросков и коэффициенте надежности 2,23.