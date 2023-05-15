Голкипер «Торонто» Самсонов проведет межсезонье в США

Российский вратарь «Торонто» Илья Самсонов останется на межсезонье в США.

26-летний голкипер рассказал журналисту The Hockey News Дэвиду Альтеру, что проведет межсезонье в Майами, где планирует отдыхать с семьей.

В минувшем сезоне Самсонов провел 42 матча в регулярном чемпионате НХЛ, отразив 91.9 процента бросков при коэффициенте надежности 2.33. В 8 играх плей-офф он сумел отразить 89.8 процента бросков с кээффициентом надежности 3.13.