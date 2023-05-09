Голкипер «Торонто» Самсонов не сыграет в четвертом матче серии против «Флориды»

Главный тренер «Торонто» Шелдон Киф заявил, что российский вратарь команды Илья Самсонов не сыграет против «Флориды» в четвертом матче серии полуфинала плей-офф Восточной конференции НХЛ.

Киф сообщил журналисту TSN Пьеру Лебрюну, что 26-летний голкипер пропустит четвертую игру, но вернется в строй в ближайшие дни.

Четвертый матч серии пройдет 11 мая. После трех встреч счет в противостоянии 3-0 в пользу «Флориды».