Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Зарплаты НХЛ Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Уведомления
Главная
Хоккей
НХЛ

1 февраля, 12:45

Василевский изобразил льва в шапке-ушанке и матрешку на своем шлеме для матча на открытом воздухе

Алина Савинова

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский сыграет в уникальном шлеме в матче регулярного чемпионата НХЛ на открытом воздухе с «Бостоном».

Ключевой элемент шлема — лев, отсылающий к прозвищу 31-летнего россиянина «Большой Кот». Лев изображен в русской шапке-ушанке и в фирменных круглых солнцезащитных очках, которые часто носит вратарь. Маска также украшена изображениями российских памятников — «Рабочий и колхозница» и монумента «Покорителям космоса», которые Василевский увидел во время посещения ВДНХ в Москве. Еще одним элементом, отсылающим к происхождению хоккеиста, стала матрешка.

«На такой площадке она будет выглядеть очень круто. Сильви [Марсолэ, дизайнер шлема. — Прим. «СЭ»] никогда не подводит. Надеюсь, это будет один из моих лучших шлемов», — приводит пресс-служба «Тампы» слова вратаря.

Матч на открытом воздухе на стадионе Рэймонда Джеймса в Тампе пройдет в ночь с 1 на 2 февраля.

В сезоне-2025/26 Василевский провел 34 матча за «Тампу» с процентом отраженных бросков 92,1 и коэффициентом надежности 2.04.

Андрей Василевский.Большой Кот в ушанке и матрешка. «Тампа» показала новую маску Василевского с отсылками к России

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Андрей Василевский (хоккей)
Хоккей
НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
Читайте также
Махачев стал двойным чемпионом UFC в бою с австралийцем. Ислам не оставил шансов Маддалене
Казахстан возобновит поставки нефти по «Дружбе» при достижении договоренностей
«Железнодорожники» опять пропустят, но забьют больше и впервые в сезоне победят. На что ставить в матче «Оренбург» - «Локомотив»
Армия России за сутки уничтожила девять ракет «Фламинго» и 1478 дронов ВСУ
МВД предупредило о схеме мошенников с переводом от незнакомцев
Джокович проиграл Тиранте во втором круге «мастерса» в Цинциннати
Популярное видео
Куда перейдет Кузнецов / Глотов в СКА / трансферы КХЛ
Куда перейдет Кузнецов / Глотов в СКА / трансферы КХЛ
Михаил Ильин — о системе Андрея Козырева и хоккее в АХЛ
Михаил Ильин — о системе Андрея Козырева и хоккее в АХЛ
Илья Сорокин: средний сезон, драки вратарей, досуг и другое
Илья Сорокин: средний сезон, драки вратарей, досуг и другое
Трансферы КХЛ: кто усилился лучше всех, кто перейдет в «Ак Барс»
Трансферы КХЛ: кто усилился лучше всех, кто перейдет в «Ак Барс»
«Вряд ли вернусь в КХЛ»: интервью Александра Никишина
«Вряд ли вернусь в КХЛ»: интервью Александра Никишина
Интервью Барабанова: самый дорогой игрок КХЛ, плей-офф, слухи
Интервью Барабанова: самый дорогой игрок КХЛ, плей-офф, слухи
«Никогда не мечтал играть в НХЛ». Интервью Захара Бардакова
«Никогда не мечтал играть в НХЛ». Интервью Захара Бардакова
«Я же не монстр». Интервью Тамбиева Шевченко
«Я же не монстр». Интервью Тамбиева Шевченко
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Колорадо» — «Вегас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Колорадо» — «Вегас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Колорадо» — «Вегас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Колорадо» — «Вегас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Баффало» — «Монреаль»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Баффало» — «Монреаль»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Баффало»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Баффало»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

НХЛ объявила лучших хоккеистов игрового дня

Кучеров признан первой звездой месяца в НХЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Айлендерс 0 0 0 0
2 Вашингтон 0 0 0 0
3 Каролина 0 0 0 0
4 Коламбус 0 0 0 0
5 Нью-Джерси 0 0 0 0
6 Питтсбург 0 0 0 0
7 Рейнджерс 0 0 0 0
8 Филадельфия 0 0 0 0
Атлантический дивизион И В П О
1 Баффало 0 0 0 0
2 Бостон 0 0 0 0
3 Детройт 0 0 0 0
4 Монреаль 0 0 0 0
5 Оттава 0 0 0 0
6 Тампа-Бэй 0 0 0 0
7 Торонто 0 0 0 0
8 Флорида 0 0 0 0
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 0 0 0 0
2 Даллас 0 0 0 0
3 Колорадо 0 0 0 0
4 Миннесота 0 0 0 0
5 Нэшвилл 0 0 0 0
6 Сент-Луис 0 0 0 0
7 Чикаго 0 0 0 0
8 Юта 0 0 0 0
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Анахайм 0 0 0 0
2 Ванкувер 0 0 0 0
3 Вегас 0 0 0 0
4 Калгари 0 0 0 0
5 Лос-Анджелес 0 0 0 0
6 Сан-Хосе 0 0 0 0
7 Сиэтл 0 0 0 0
8 Эдмонтон 0 0 0 0
Результаты / календарь
30.09
1.10
2.10
3.10
4.10
5.10
30.09 00:00 Каролина – Флорида - : -
30.09 02:00 Торонто – Монреаль - : -
30.09 03:00 Бостон – Рейнджерс - : -
30.09 05:00 Эдмонтон – Ванкувер - : -
30.09 05:30 Вегас – Чикаго - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости