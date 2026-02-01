Василевский изобразил льва в шапке-ушанке и матрешку на своем шлеме для матча на открытом воздухе
Вратарь «Тампы» Андрей Василевский сыграет в уникальном шлеме в матче регулярного чемпионата НХЛ на открытом воздухе с «Бостоном».
Ключевой элемент шлема — лев, отсылающий к прозвищу 31-летнего россиянина «Большой Кот». Лев изображен в русской шапке-ушанке и в фирменных круглых солнцезащитных очках, которые часто носит вратарь. Маска также украшена изображениями российских памятников — «Рабочий и колхозница» и монумента «Покорителям космоса», которые Василевский увидел во время посещения ВДНХ в Москве. Еще одним элементом, отсылающим к происхождению хоккеиста, стала матрешка.
«На такой площадке она будет выглядеть очень круто. Сильви [Марсолэ, дизайнер шлема. — Прим. «СЭ»] никогда не подводит. Надеюсь, это будет один из моих лучших шлемов», — приводит пресс-служба «Тампы» слова вратаря.
Матч на открытом воздухе на стадионе Рэймонда Джеймса в Тампе пройдет в ночь с 1 на 2 февраля.
В сезоне-2025/26 Василевский провел 34 матча за «Тампу» с процентом отраженных бросков 92,1 и коэффициентом надежности 2.04.
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|Нэшвилл
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|Юта
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|Вегас
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|Лос-Анджелес
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