Голкипер «Северстали» Самойлов — о Бобровском: «Каждое движение у него идеальное»

Вратарь «Северстали» Александр Самойлов поделился мнением об игре голкипера «Флориды» Сергея Бобровского.

«Самый топовый российский вратарь — Бобровский. Он легенда, звезда. По вратарской технике он номер один среди всех в мире. Каждое движение у него идеальное. Когда есть время, смотрю хайлайты его сейвов», — цитирует Самойлова Legalbet.ru.

За свою карьеру в НХЛ Бобровский провел 46 сухих матчей и одержал 419 побед в 737 встречах.

В минувшем сезоне 36-летний россиянин вместе с «Пантерз» завоевал Кубок Стэнли.