Голкипер «Сент-Луиса» Биннингтон устроил драку после пропущенного гола. Его удалили до конца игры

Голкипер «Сент-Луиса» Джордан Биннингтон заработал удаление в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Миннесоты» (5:8).

29-летний канадец после пятой пропущенной шайбы набросился на форварда «Уайлд» Райана Хартмана, который задел его ногу во время празднования гола. На льду завязалась потасовка, в которой успел поучаствовать даже голкипер другой команды — Марк-Андре Флери.

В итоге судьи наказали обоих вратарей двухминутными удалениями, а Биннингтона еще и дисцплинарным штрафом с удалением до конца игры за неспортивное поведение. До конца игры ворота «Блюз» защищал Томас Грайсс.