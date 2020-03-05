Голкипер «Рейнджерс» Шестеркин приступил к тренировкам на льду после аварии

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин приступил к тренировкам на льду после аварии, сообщает официальный Twitter клуба.

Ранее стало известно, что форвард Павел Бучневич и Игорь Шестеркин попали в аварию в Бруклине. За рулем автомобиля был российский вратарь.

Машина, которая двигалась перед ними, развернулась на 180 градусов. Подушки безопасности в автомобиле сработали, оба игрока были пристегнуты.

24-летний Игорь Шестеркин в текущем сезоне провел 10 матчей за «Рейнджерс». В его активе 94 процента отраженных бросков.