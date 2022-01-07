Голкипер «Рейнджерс» Шестеркин попал в ковид-протокол НХЛ

«Рейнджерс» в Twitter рассказал, что вратарь команды Игорь Шестеркин попал в ковид-протокол НХЛ.

Из-за этого россиянин пропустит предстоящий матч с «Вегасом». На время его заменит его соотечественник Александр Георгиев.

В этом сезоне Шестеркин провел 20 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, в двух из которых отстоял на ноль.