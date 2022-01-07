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Голкипер «Рейнджерс» Шестеркин попал в ковид-протокол НХЛ

09:19
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«Рейнджерс» в Twitter рассказал, что вратарь команды Игорь Шестеркин попал в ковид-протокол НХЛ.

Из-за этого россиянин пропустит предстоящий матч с «Вегасом». На время его заменит его соотечественник Александр Георгиев.

В этом сезоне Шестеркин провел 20 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, в двух из которых отстоял на ноль.

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Виктория Кравченко все материалы автора
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное