Шестеркин занял второе место в опросе игроков НХЛ на лучшего вратаря по владению клюшкой

Профсоюз игроков НХЛ (NHLPA) провел опрос среди хоккеистов лиги, в котором определил лучшего вратаря по владению клюшкой.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, первое место по итогам опроса занял голкипер «Сент-Луиса» Джордан Биннингтон, который набрал 22,4% голосов. Вторым стал российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин, у него 14% голосов. На третьей позиции расположился Джоуи Даккорд из «Сиэтла» с 12,5% голосов.

В пятерку также вошли голкипер «Сент-Луиса» Джоэль Хофер (4,9% голосов) и вратарь «Нью-Джерси» Якоб Маркстрем (4,7%).

В сезоне-2025/26 30-летний Шестеркин провел 51 матч в регулярном чемпионате НХЛ с процентом отраженных бросков 91,2 и коэффициентом надежности 2,5.

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