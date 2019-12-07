Национальная хоккейная лига определила лучших хоккеистов по итогам игрового дня регулярного чемпионата, сообщает официальный сайт лиги.

Третьей звездой стал нападающий «Вашингтона» Якуб Врана. В матче с «Анахаймом» (3:2) он набрал 2 (1+1) очка и стал автором победной шайбы.

Второй звездой назван форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль. В игре против «Лос-Анджелеса» (2:1) на его счету решающий гол, а также результативная передача.

Первой звездой выбран голкипер «Питтсбурга» Тристан Джерри. В матче с «Аризоной» (2:0) он отразил все 33 броска по своим воротам. «Сухой» матч стал для него вторым подряд, победа — 6-й в последних 7 матчах.

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