Голкипер «Нью-Джерси» подтвердил, что пока не привился от коронавируса
22:31
Голкипер «Нью-Джерси» Маккензи Блэквуд подтвердил слухи о том, что пока не сделал прививку от коронавируса.
«У меня есть кое-какие вопросы по здоровью. Поэтому я задержался с этим делом. Нужно еще кое-что уточнить. Нет смысла торопиться», — цитирует голкипера журналист Кори Масисак.
Представитель НХЛ Билл Дэйли заявил, что к началу сезона ожидает вакцинации 98 процентов всех хоккеистов лиги, остающейся добровольной. При этом для тренеров процедура является обязательной — без вакцины их не допустят к работе.
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