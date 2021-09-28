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Голкипер «Нью-Джерси» подтвердил, что пока не привился от коронавируса

22:31
Маккензи Блэквуд. Фото ХК «Нью-Джерси».
Маккензи Блэквуд. Фото ХК «Нью-Джерси».
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Голкипер «Нью-Джерси» Маккензи Блэквуд подтвердил слухи о том, что пока не сделал прививку от коронавируса.

«У меня есть кое-какие вопросы по здоровью. Поэтому я задержался с этим делом. Нужно еще кое-что уточнить. Нет смысла торопиться», — цитирует голкипера журналист Кори Масисак.

Представитель НХЛ Билл Дэйли заявил, что к началу сезона ожидает вакцинации 98 процентов всех хоккеистов лиги, остающейся добровольной. При этом для тренеров процедура является обязательной — без вакцины их не допустят к работе.

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Иван Шитик все материалы автора

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