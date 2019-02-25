Голкипер "Нью-Джерси" Кинкейд перешел в "Коламбус"

"Нью-Джерси" обменял в "Коламбус" вратаря Кейта Кинкейда, сообщает официальный Твитер "Дьяволов". Взамен клуб получит право выбора в пятом раунде драфта 2022 года.

29-летний вратарь в текущем сезоне провел 41 матч в регулярном чемпионате НХЛ. В среднем он пропускал 3,36 шайбы за игру и отражал 91,2 процента бросков.

#NHLTrade: The #NJDevils have acquired a fifth-round pick in the 2022 #NHLDraft from the Columbus Blue Jackets in exchange for goalie Keith Kinkaid (@blockaid1). – New Jersey Devils (@NJDevils) 25 февраля 2019 г.

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