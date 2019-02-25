17:05 | Хоккей — НХЛ

Голкипер "Нью-Джерси" Кинкейд перешел в "Коламбус"

0
Обсудить

"Нью-Джерси" обменял в "Коламбус" вратаря Кейта Кинкейда, сообщает официальный Твитер "Дьяволов". Взамен клуб получит право выбора в пятом раунде драфта 2022 года.

29-летний вратарь в текущем сезоне провел 41 матч в регулярном чемпионате НХЛ. В среднем он пропускал 3,36 шайбы за игру и отражал 91,2 процента бросков.

 

Все про НХЛ - здесь.

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/hockey/nhl/

0
Обсудить
Загрузка...
Материалы других СМИ