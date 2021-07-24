Голкипер «Монреаля» Прайс перенес операцию и должен восстановиться к началу сезона
01:20
Вратарь «Монреаля» Кэри Прайс перенес операцию на колене, сообщает 24 июля официальный сайт клуба. Срок восстановления составит 10-12 недель. Ожидается, что он восстановится к началу следующего сезона.
33-летний вратарь в прошлом сезоне провел 25 матчей в регулярном чемпионате НХЛ (в среднем за матч пропускал 2,64 шайбы) и еще 22 в плей-офф (2,28).
В прошлом сезоне «Монреаль» дошел до финала Кубка Стэнли, где уступил «Тампе-Бэй» (1-4).
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