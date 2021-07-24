Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Tokyo 2020
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Голкипер «Монреаля» Прайс перенес операцию и должен восстановиться к началу сезона

01:20
Кэри Прайс. Фото ХК "Монреаль"
Кэри Прайс. Фото ХК &quot;Монреаль&quot;
Теги:

Вратарь «Монреаля» Кэри Прайс перенес операцию на колене, сообщает 24 июля официальный сайт клуба. Срок восстановления составит 10-12 недель. Ожидается, что он восстановится к началу следующего сезона.

33-летний вратарь в прошлом сезоне провел 25 матчей в регулярном чемпионате НХЛ (в среднем за матч пропускал 2,64 шайбы) и еще 22 в плей-офф (2,28).

В прошлом сезоне «Монреаль» дошел до финала Кубка Стэнли, где уступил «Тампе-Бэй» (1-4).

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора

Читайте также

«Может, я и остался бы в «Спартаке». Но когда к голове приставили пистолет...» Как Бесчастных играл в Германии
Рыжиков ушел из «Красавы»
«Красава» спасся от поражения в матче с «Ленинградцем»
Боец UFC из Детройта не любит белых девушек. Они его раздражают, и он считает, что у них рецессивные гены
«Прямо сейчас я никто. Чернорабочий, который хочет выиграть медальку». Вяхирева забыла про золото Рио и думает только о Токио
vs
0
Офсайд