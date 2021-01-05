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Голкипер «Миннесоты» отметил сильные качества Капризова

16:27
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Голкипер «Миннесоты» Кэм Тэлбот поделился впечатлением от работы с нападающим Кириллом Капризовым, который готовится к своему дебюту в НХЛ.

«Он показывает то, что от него и ждали. Это очень опасный нападающий. Он действительно умеет бросать, — приводит слова Тэлбота The Athletic. — Может поразить ворота из любой точки. Когда он с шайбой, то от него всегда исходить опасность.

Команде, которая ищет усиление атаки, такой форвард просто необходим. Он очень поможет нашей команде».

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