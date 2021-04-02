Голкипер «Миннесоты» о победе над «Вегасом»: «Это уже похоже на плей-офф»

Голкипер «Миннесоты» Кэм Тэлбот прокомментировал результат матча регулярного чемпионата НХЛ с «Вегасом» (3:2 Б).

«Это уже похоже на плей-офф. Очевидно, что каждая встреча в этом сезоне идет на четыре очка, каждый матч означает немного больше. Мы осознаем, что для выхода из дивизиона нам, скорее всего, придётся пройти «Вегас». И сегодняшний результат дал нам больше уверенности в том, что мы можем приехать сюда, сыграть подобный матч и одержать большую победу.

Мы очень хорошо играли дома, но в последнее время это не приводило к победам на выезде. Сегодня же мне показалось, что нам удалось провести отличную выездную встречу. Мы сделали те мелочи, которые нам нужно делать, чтобы выигрывать матчи. Сегодня мы приложили большие командные усилия, и именно так нужно побеждать на выезде, особенно на этой арене", — цитирует Тэлбота официальный сайт НХЛ.

После этого матча «Миннесота» с 46 очками занимает третье место в Западном дивизионе, «Вегас» с 50 очками — на первой строчке.

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