Флери — об операции Капризова: «Его будет не хватать»

Вратарь «Миннесоты» Марк-Андре Флери прокомментировал новость о предстоящей операции нападающего Кирилла Капризова.

«Кирилл очень переживает за команду. Он хочет, чтобы у нас все получалось. Он определенно большая часть нашей команды. Его будет не хватать. Я надеюсь, что у него все пройдет хорошо», — приводит слова голкипера пресс-служба «Уайлд».

28 января стало известно, что Капризов перенесет операцию в пятницу. 27-летний россиянин выбыл из строя минимум на четыре недели.

24 января Капризов вернулся в состав «Миннесоты» после месячного перерыва из-за травмы. В текущем сезоне форвард сыграл 37 матчей и набрал 52 (23+29) очка.