Голкипер Марк-Андре Флери стал игроком «Миннесоты»

Голкипер «Чикаго» Марк-Андре Флери бы обменян в «Миннесоту», сообщает инсайдер Эллиотт Фридман.

В обмен «Миннесота» отдает выбор в 2-м раунде драфта, который может превратиться в первый. Это случится, если «Дикари» выйдут в финал плей-офф Западной конференции, а Флери выиграет миниум четыре матча в первых двух раундах.

При этом вратарь «Миннесоты» Каапо Кяхкенен будет обменян в другой сделке.

Нынешний сезон — последний для 37-летнего Флери по действующему трехлетнему контракту (среднегодовая стоимость — 7 миллионов долларов). Летом он может получить статус неограниченно свободного агента.

В НХЛ Флери был задрафтован «Питтсбургом» под первым номером в 2003 году. Сейчас он занимает третье место в истории лиги по количеству побед среди вратарей после Мартена Бродера (691) и Патрика Руа (551).