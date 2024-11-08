Голкипер «Лос-Анджелеса» Кемпер забросил шайбу в свои ворота

«Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ встречается с «Ванкувером».

На 15-й минуте голкипер «Кингз» Дарси Кемпер переправил клюшкой шайбу в свои ворота. При этом шайба не шла в створ ворот после броска Конора Гарланда, на которого записали гол.

На счету 34-летнего Кемпера 7 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, в которых он один раз сыграл на ноль при коэффициенте надежности 2.95.