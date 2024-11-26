Голкипер «Колорадо» Георгиев в гневе сломал клюшку в матче с «Тампой»

Вратарь «Колорадо» Александр Георгиев разозлился после пропущенного гола в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Тампы».

Игра команд прошла 26 ноября и завершилась со счетом 8:2 в пользу «Лайтнинг». В середине второго периода после заброшенной шайбы форварда «Тампы» Брэйдена Пойнта с передачи Никиты Кучерова Георгиев не смог сдержать эмоции и в ярости разбил клюшку о перекладину ворот.

Российский голкипер «Колорадо» вышел на лед на 11-й минуте матча. Он пропустил три гола и был заменен после второго перерыва.