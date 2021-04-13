Голкипер «Колорадо» Францоуз выбыл до конца сезона
19:08
Голкипер «Колорадо» Павел Францоуз будет вынужден перенести операцию по поводу травмы паха. Он пропустит остаток нынешнего сезона, сообщает в Twitter журналист Адриан Дейтер.
В этом сезоне 30-летний чех ни разу не выходил на лед. Консервативные методы лечения травмы не принесли желаемого результата.
По ходу сезона «Колорадо» в результате обменов получил права на голкиперов Юнаса Юханссона и Девана Дубника.
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