Голкипер «Колорадо» Францоуз выбыл до конца сезона

Голкипер «Колорадо» Павел Францоуз будет вынужден перенести операцию по поводу травмы паха. Он пропустит остаток нынешнего сезона, сообщает в Twitter журналист Адриан Дейтер.

В этом сезоне 30-летний чех ни разу не выходил на лед. Консервативные методы лечения травмы не принесли желаемого результата.

По ходу сезона «Колорадо» в результате обменов получил права на голкиперов Юнаса Юханссона и Девана Дубника.