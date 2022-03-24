Голкипер «Коламбуса» пропустит остаток сезона из-за операции на бедре
Голкипер «Коламбуса» Йоонас Корписало перенесет операцию на бедре. Хоккеист пропустит остаток нынешнего сезона, сообщает сайт «Блю Джэкетс».
Ожидается, что на восстановление ему потребуется шесть месяцев.
Отметим, что летом 27-летний финн может стать неограниченно свободным агентом. У него истекает контракт, по которому он получал 2,8 миллиона долларов в год.
В этом сезоне Корписало провел 22 матча, в которых пропускал в среднем 4,15 шайбы, отражая 87,7 процента бросков.
Напомним, что в феврале российский вратарь «Коламбуса» Даниил Тарасов успешно перенес операцию по восстановлению поврежденного правого бедра. Тогда сообщалось, что ему на восстановление также потребуется шесть месяцев.
|Столичный дивизион
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|26
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|85
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|35
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|80
|5
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|32
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|41
|51
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|И
|В
|П
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|42
|20
|90
|2
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|40
|23
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|39
|23
|84
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|39
|24
|83
|5
|Детройт
|63
|26
|37
|59
|6
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|64
|23
|41
|54
|7
|Оттава
|63
|22
|41
|49
|8
|Монреаль
|63
|17
|46
|44
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|64
|45
|19
|95
|2
|Сент-Луис
|62
|35
|27
|79
|3
|Миннесота
|61
|37
|24
|78
|4
|Нэшвилл
|64
|37
|27
|78
|5
|Даллас
|62
|35
|27
|73
|6
|Виннипег
|64
|30
|34
|70
|7
|Чикаго
|64
|23
|41
|55
|8
|Аризона
|63
|20
|43
|44
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|63
|38
|25
|84
|2
|Лос-Анджелес
|65
|35
|30
|78
|3
|Эдмонтон
|64
|35
|29
|75
|4
|Вегас
|66
|34
|32
|72
|5
|Ванкувер
|65
|31
|34
|70
|6
|Анахайм
|66
|27
|39
|65
|7
|Сан-Хосе
|63
|28
|35
|64
|8
|Сиэтл
|64
|20
|44
|46
|24.03
|02:00
|
Торонто – Нью-Джерси
|3 : 2
|24.03
|02:30
|
Баффало – Питтсбург
|4 : 3 Б
|24.03
|04:30
|
Колорадо – Ванкувер
|1 : 3
|24.03
|05:00
|
Анахайм – Чикаго
|2 : 4
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|63
|93
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|64
|88
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|62
|86
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|58
|46
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|64
|42
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|64
|42
|И
|КН
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|49
|2.08
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|43
|2.08
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|30
|2.09