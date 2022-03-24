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Сегодня, 18:20

Голкипер «Коламбуса» пропустит остаток сезона из-за операции на бедре

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Йоонас Корписало.
Фото Getty Images

Голкипер «Коламбуса» Йоонас Корписало перенесет операцию на бедре. Хоккеист пропустит остаток нынешнего сезона, сообщает сайт «Блю Джэкетс».

Ожидается, что на восстановление ему потребуется шесть месяцев.

Отметим, что летом 27-летний финн может стать неограниченно свободным агентом. У него истекает контракт, по которому он получал 2,8 миллиона долларов в год.

В этом сезоне Корписало провел 22 матча, в которых пропускал в среднем 4,15 шайбы, отражая 87,7 процента бросков.

Напомним, что в феврале российский вратарь «Коламбуса» Даниил Тарасов успешно перенес операцию по восстановлению поврежденного правого бедра. Тогда сообщалось, что ему на восстановление также потребуется шесть месяцев.

Йоонас Корписало
Коламбус Блю Джэкетс
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1 Каролина 63 42 21 90
2 Питтсбург 65 39 26 88
3 Рейнджерс 64 40 24 85
4 Вашингтон 65 35 30 80
5 Коламбус 64 32 32 67
6 Айлендерс 61 27 34 63
7 Филадельфия 63 20 43 51
8 Нью-Джерси 64 23 41 51
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 62 42 20 90
2 Торонто 63 40 23 85
3 Тампа-Бэй 62 39 23 84
4 Бостон 63 39 24 83
5 Детройт 63 26 37 59
6 Баффало 64 23 41 54
7 Оттава 63 22 41 49
8 Монреаль 63 17 46 44
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 64 45 19 95
2 Сент-Луис 62 35 27 79
3 Миннесота 61 37 24 78
4 Нэшвилл 64 37 27 78
5 Даллас 62 35 27 73
6 Виннипег 64 30 34 70
7 Чикаго 64 23 41 55
8 Аризона 63 20 43 44
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 63 38 25 84
2 Лос-Анджелес 65 35 30 78
3 Эдмонтон 64 35 29 75
4 Вегас 66 34 32 72
5 Ванкувер 65 31 34 70
6 Анахайм 66 27 39 65
7 Сан-Хосе 63 28 35 64
8 Сиэтл 64 20 44 46
Результаты / календарь
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24.03 02:00
Торонто – Нью-Джерси
 3 : 2
24.03 02:30
Баффало – Питтсбург
 4 : 3 Б
24.03 04:30
Колорадо – Ванкувер
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24.03 05:00
Анахайм – Чикаго
 2 : 4
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Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 63 93
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 64 88
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 62 86
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 58 46
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 64 42
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 64 42
И КН
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 49 2.08
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 43 2.08
Джереми Суэймен

Джереми Суэймен

Бостон

 30 2.09
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