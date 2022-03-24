Голкипер «Коламбуса» пропустит остаток сезона из-за операции на бедре

Голкипер «Коламбуса» Йоонас Корписало перенесет операцию на бедре. Хоккеист пропустит остаток нынешнего сезона, сообщает сайт «Блю Джэкетс».

Ожидается, что на восстановление ему потребуется шесть месяцев.

Отметим, что летом 27-летний финн может стать неограниченно свободным агентом. У него истекает контракт, по которому он получал 2,8 миллиона долларов в год.

В этом сезоне Корписало провел 22 матча, в которых пропускал в среднем 4,15 шайбы, отражая 87,7 процента бросков.

Напомним, что в феврале российский вратарь «Коламбуса» Даниил Тарасов успешно перенес операцию по восстановлению поврежденного правого бедра. Тогда сообщалось, что ему на восстановление также потребуется шесть месяцев.