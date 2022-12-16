Голкипер Кочетков установил рекорд «Каролины» по длительности сухой серии

Российский голкипер «Каролины» Петр Кочетков в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сиэтлом» (3:2) пропустил шайбу на 32-й минуте встречи. Таким образом, хоккеист не пропускал голы 151 минуту 26 секунд. Это лучший результат для голкипера-новичка в истории лиги.

До 23-летнего россиянина ранее дольше не пропускали голы Майк Лиут (151,34 в сезоне-1986/87), Кевин Уикс (155,47 в сезоне-2002/03 и 183,16 в сезоне-2003/04), Артур Ирбе (156,47 в сезоне-1998/99) и рекордсмен Тревор Кидд (219,21 в сезоне-1997/98).

В этом сезоне он принял участие в 13 матчах, в которых одержал 8 побед и показал процент отраженных бросков 92,3.

«Каролина» занимает четвертое место в Восточной конференции, набрав 40 очков в 29 матчах НХЛ.