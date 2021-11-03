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Голкипер Кэмпбелл хочет получать 5 миллионов долларов за сезон по новому контракту с «Торонто»

13:07
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Голкипер «Торонто» Джек Кэмпбелл отложил переговоры по новому контракту к клубом. Он намерен обсуждать свое будущее уже после завершения сезона, сообщает TFP.

При этом 29-летний американец хочет получать по новому договору 5 миллионов долларов за сезон. Нынешняя зарплата голкипера составляет 1,65 миллиона.

В этом сезоне он провел 8 матчей, в которых показал коэффициент надежности 1,99. Процент отраженных бросков составил 92,9.

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Иван Шитик все материалы автора
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