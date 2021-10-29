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Голкипер «Калгари» Маркстрем сделал невероятный сэйв в игре с «Питтсбургом». Видео

03:55
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Вратарь «Калгари» Якоб Маркстрем отметился эффектным сэйвом в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга». 31-летний швед в падении клюшкой помешад Дрю О`Коннору добить шайбу в ворота.

В этом сезоне Маркстрем сыграл в 4 матчах, отражая 93,4 процента бросков.

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Евгений Козинов все материалы автора
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