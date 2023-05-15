Голкипер из системы «Ак Барса» Пекса подписал контракт с «Торонто»

«Торонто» на своем сайте объявил о заключении контракта с российским голкипером Вячеславом Пексой. Соглашение-новичка с 20-летним хоккеистом рассчитано на три года.

Минувший сезон Пекса практически полностью провел в ВХЛ. Вячеслав отыграл 40 матчей в составе «Барса» и одержал 13 побед, в среднем пропуская по 2,34 шайбы за игру и отражая по 92,1 процента бросков.

«Торонто» выбрал российского голкипера на драфте-2021 в шестом раунде под общим 185-м номером.