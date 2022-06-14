Голкипер Гибсон не запрашивал обмена из «Анахайма»

Голкипер Джон Гибсон заявил, что не запрашивал обмена из «Анахайма», сообщает The Athletic.

Ранее появлялась информация, что «Дакс» могут обменять 28-летнего вратаря.

Контракт Гибсона с кэпхитом в 6,4 миллиона долларов рассчитан до конца сезона-2026/27. Он может предоставить список из 10 клубов, в которые «Дакс» не будут иметь права его обменять.

Гибсон провел всю свою карьеру в составе «Анахайма». Клуб выбрал его на драфте-2011 под общим 39-м номером во втором раунде.