Голкипер Фукале станет последним игроком чемпионской молодежной сборной Канады-2015, который дебютирует в НХЛ
23:18
Голкипер Зак Фукале займет место в воротах «Вашингтона» в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта». Канадец проведет свою дебютную игру в лиге в 26 лет, сообщает журналист Саманта Пелл.
Он станет последним представителем молодежной сборной Канады образца 2015 года, выигравшей тот турнира, который дебютирует в НХЛ. Все остальные представители той сборной уже сыграли в лиге.
Вратарь был выбран «Монреалем» во втором раунде драфта НХЛ-2013 под общим 36-м номером.
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