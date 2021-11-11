Голкипер Фукале станет последним игроком чемпионской молодежной сборной Канады-2015, который дебютирует в НХЛ

Голкипер Зак Фукале займет место в воротах «Вашингтона» в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта». Канадец проведет свою дебютную игру в лиге в 26 лет, сообщает журналист Саманта Пелл.

Он станет последним представителем молодежной сборной Канады образца 2015 года, выигравшей тот турнира, который дебютирует в НХЛ. Все остальные представители той сборной уже сыграли в лиге.

Вратарь был выбран «Монреалем» во втором раунде драфта НХЛ-2013 под общим 36-м номером.