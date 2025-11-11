Бобровский вышел на 9-е место по победам среди вратарей в истории НХЛ — он делит его с Плантом

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский сделал 30 сейвов в победном матче с «Вегасом» (3:2) в регулярном чемпионате НХЛ. Игра прошла 11 ноября на «Т-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе.

Победа стала для 37-летнего россиянина 437-й в 766 играх. По этому показателю он занимает 9-е место в истории НХЛ среди вратарей. Бобровский догнал Жака Планта — 437 побед в 837 матчах. На 8-й строчке идет Терри Савчук (445 побед в 971 матче). Лидирует — Мартин Бродер (691 победа в 1266 играх).

«Флорида» набрала 17 очков и занимает 13-е место в таблице Восточной конференции.