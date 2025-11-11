Хоккей
11 ноября, 09:50

Бобровский вышел на 9-е место по победам среди вратарей в истории НХЛ — он делит его с Плантом

Руслан Минаев
Сергей Бобровский.
Фото Getty Images

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский сделал 30 сейвов в победном матче с «Вегасом» (3:2) в регулярном чемпионате НХЛ. Игра прошла 11 ноября на «Т-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе.

Победа стала для 37-летнего россиянина 437-й в 766 играх. По этому показателю он занимает 9-е место в истории НХЛ среди вратарей. Бобровский догнал Жака Планта — 437 побед в 837 матчах. На 8-й строчке идет Терри Савчук (445 побед в 971 матче). Лидирует — Мартин Бродер (691 победа в 1266 играх).

«Флорида» набрала 17 очков и занимает 13-е место в таблице Восточной конференции.

Популярное видео
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Kiril1Yrich

    ты не в курсе матчасти) это победы в гладком чемпе, тут ПО не причем

    11.11.2025

  • Kiril1Yrich

    еще хеликобактер может, у него чуть хуже чем у васи

    11.11.2025

  • Millwall82

    ну так еще и в команду такую попасть надо, которая будет побеждать как Дэвилз Бродо. Т.е. сплошные плофы и последние стадии. Голы ладно, а вот такое количество побед, это да. Ну и таким как Бродо надо наверное быть, великий вратарь этого вида спорта.

    11.11.2025

  • Kiril1Yrich

    у гашека 389

    11.11.2025

  • Kiril1Yrich

    только суперталанту причем из СА, который с молодых лет будет в основе успешной команды, а так это почти как рекорд грецки по очкам

    11.11.2025

  • Kiril1Yrich

    ну уж хенрика то догонит, другое дело, что ему в этом сезоне придется в гладком чемпе убиваться, хватит ли сил на ПО, как в предыдущие 3 г. чудеса творить. бэкап в этом сезоне у него дно

    11.11.2025

  • Женек10

    140 побед за три сезона с его коэффициентом побед... я так понимаю он по 82-84 матча должен будет играть ?

    11.11.2025

  • АЛЕКСЕЙ Александрович

    А сколько побед у русофоба

    11.11.2025

  • Millwall82

    Бродо конечно догнать практически нереально, возможно никому.

    11.11.2025

  • Гмитрий Дуберниев

    Луонго (489) пройти должен за 2-3 года и будет 4-м. Но лучше пройти с 500+.

    11.11.2025

  • Archon

    Да ну на\х((( Семь банок от "утят"(с "Анахайм",3-7) = лютое позорище..Впрочем, великий Патрик Руа однажды и 11 пропустил)))

    11.11.2025

  • grhelga

    такой темп не сможет держать, ктмчнда ослабнет и сам Боб вероятно скоро бэкапом станет. этот сезон закончит примерно 460, и там два года по 20 побед еще сделает

    11.11.2025

  • Крюков Сергей

    Я про выездные) У Руа - 204, Бельфура - 206. А в пятёрку, - куда уж, Хенрика с шестого бы сместить в этом сезоне.

    11.11.2025

  • ValeraK

    Достойный ученик вратарской школы Черчесова =)

    11.11.2025

  • Apei

    Соотношение побед на количество игр чумовое. Вася разве сможет потягаться

    11.11.2025

  • Apei

    даже в пятерку в этом сезоне не залезть

    11.11.2025

  • Apei

    ещё бы за одну чашку (и коня) побороться

    11.11.2025

  • Apei

    В следующем сезоне будет в пятерке. Дальше - сложнее

    11.11.2025

  • H Aleksej

    Пpогнозы футбольных матчей infostavki.ru

    11.11.2025

  • Pavel Egorchenckov

    ну с его коэффициентом побед,3 сезона это 140 штук. ). конечно,Флорида все по идее,так как слишком много травм у лидеров. 2 кубка просто так не даются подряд.

    11.11.2025

  • Крюков Сергей

    200-я на выезде в РС. При отсутствии травм реально выйти на третью строчку уже в этом сезоне.

    11.11.2025

  • victorio

    Можно, наверное, за пару-тройку хороших сезонов сделать 500 и на этом завершить карьеру... было бы эпично!

    11.11.2025

    Тренер «Рейнджерс» Салливан: «Если будем играть как надо, можем конкурировать с любой командой»

    «Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    Столичный дивизион И В П О
    1 Нью-Джерси 17 12 5 25
    2 Каролина 16 11 5 22
    3 Питтсбург 17 9 8 21
    4 Рейнджерс 18 9 9 20
    5 Филадельфия 16 8 8 19
    6 Айлендерс 16 8 8 18
    7 Вашингтон 16 8 8 17
    8 Коламбус 16 8 8 17
    Атлантический дивизион И В П О
    1 Монреаль 16 10 6 22
    2 Бостон 18 11 7 22
    3 Оттава 17 8 9 20
    4 Тампа-Бэй 16 8 8 18
    5 Детройт 16 9 7 18
    6 Флорида 16 8 8 17
    7 Торонто 17 8 9 17
    8 Баффало 16 5 11 14
    Центральный дивизион И В П О
    1 Колорадо 17 11 6 27
    2 Даллас 17 10 7 23
    3 Виннипег 16 10 6 20
    4 Юта 17 10 7 20
    5 Чикаго 17 8 9 20
    6 Миннесота 18 7 11 18
    7 Сент-Луис 17 6 11 15
    8 Нэшвилл 18 5 13 14
    Тихоокеанский дивизион И В П О
    1 Анахайм 16 11 5 23
    2 Лос-Анджелес 17 8 9 20
    3 Эдмонтон 18 8 10 20
    4 Сиэтл 16 7 9 19
    5 Сан-Хосе 17 8 9 19
    6 Вегас 15 7 8 18
    7 Ванкувер 18 8 10 17
    8 Калгари 18 4 14 10
    Результаты / календарь
    3.11
    4.11
    5.11
    6.11
    7.11
    8.11
    9.11
    10.11
    11.11
    12.11
    13.11
    14.11
    15.11
    16.11
    17.11
    18.11
    13.11 03:00 Тампа-Бэй – Рейнджерс 3 : 7
    13.11 03:30 Филадельфия – Эдмонтон 1 : 2 ОТ
    13.11 05:00 Юта – Баффало 5 : 2
    13.11 05:30 Чикаго – Нью-Джерси 3 : 4 ОТ
    Все результаты / календарь

