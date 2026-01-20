Бобровский объяснил причину драки с вратарем «Сан-Хосе» Недельковичем
Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский рассказал, почему решил вступить в драку с вратарем «Сан-Хосе» Алексом Недельковичем по ходу матча регулярного чемпионата НХЛ.
Игра команд прошла 20 января в Санрайзе и завершилась со счетом 4:1 в пользу «Шаркс». В третьем периоде Неделькович стал участником потасовки у своих ворот. К нему подъехал Бобровский и вызвал голкипера «Сан-Хосе» на драку. Россиянин первым сорвал шлем с Недельковича, после чего они обменялись несколькими ударами по голове. В итоге американец повалил Бобровского на лед.
«Мне показалось, что это было уже слишком — за гранью допустимого. Я хотел обязательно вмешаться и дать ему это понять», — цитирует Бобровского журналист Джеймсон Олив.
Оба голкипера получили по пять минут штрафа за драку и по две минуты — за то, что покинули ворота.
В сезоне-2025/26 37-летний Бобровский провел 34 матча в регулярном чемпионате НХЛ. Он одержал 19 побед и отразил 87,4% бросков.
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|Баффало – Коламбус
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