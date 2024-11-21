Голкипер Федотов стал третьей звездой проигранного матча с «Каролиной»

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Филадельфия» — «Каролина» (1:4).

Третьей звездой признан российский голкипер «Флайерз» Иван Федотов. Он отразил 33 из 37 бросков по воротам.

Второй звездой стал защитник «Харрикейнз» Джален Чатфилд, который набрал 2 (1+1) очка. Возглавил тройку форвард Себастьян Ахо, забросивший 1 шайбу и сделавший 1 голевую передачу.